Диетолог рассказала, что лучше есть во время полета
Чтобы легко перенести авиаперелет на большой высоте, стоит придерживаться некоторых правил питания в дороге, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.
Она не советует наедаться и употреблять в пищу сложную еду, особенно во время длительных перелетов. Необходимо отказаться от жареного мяса, картошки, майонезных салатов и газированных напитков. Склонным к образованию тромбов людям категорически противопоказана жирная пища во время перелета. Предпочтение нужно отдать сытным белкам, например яйцами или омлетам с овощами, которые надолго сохраняют чувство сытости.
Из напитков максимум пользы принесут томатный сок, вода или травяной чай. Об алкоголе необходимо забыть. Также эксперт посоветовала с осторожностью отнестись к употреблению кисломолочных продуктов и молока, так как они могут вызвать дискомфорт у человека, который длительное время находится в сидячем положении. На работе кишечника также может отрицательно сказаться употребление фруктов.
Напомним, туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15% по сравнению с 2021 годом, а за границу — на 50–60%. Путёвки на отечественные курорты на сентябрь-октябрь стартуют от 22 тысяч рублей на человека (или 9 тысяч без перелета), а заграничные (без учета СНГ) — от 60 тысяч рублей.
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