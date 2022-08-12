«Бархатный» отдых за рубежом подорожал на 50–60%, по РФ - на 10–15%

Туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15% по сравнению с 2021 годом, а за границу - на 50–60%. Путёвки на отечественные курорты на сентябрь-октябрь стартуют от 22 тысяч рублей на человека (или 9 тысяч без перелета), а заграничные (без учета СНГ) — от 60 тысяч рублей.

Об этом рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и Арабские Эмираты. Резкое подорожание зарубежных направлений объясняется дорогими авиаперелетами. Стоимость некоторых рейсов выросла в два раза.

В России по спросу традиционно лидирует Краснодарский край. Проживания в сентябре в Сочи обойдётся в 2,5–3 тысячи рублей в сутки на человека. Авиабилеты с середины августа до начала сентября дешевеют с 17–18 тысяч рублей до 11–12 тысяч рублей. Таким образом, десятидневный отдых в Сочи в среднем обойдется одному курортнику в 35–40 тысяч рублей (перелет, проживание, двухразовое питание в отеле категории 3* или 4*).

В Крыму размещение в отелях с двухразовым питанием обойдётся в 2,8–2,9 тысяч рублей на одного в сутки. Что касается стоимости дороги, то отдыхающие как правило сейчас добираются туда на личном транспорте в связи с временным закрытием аэропорта в Симферополе.

Самой дорогостоящей станет поездка на Кавказские Минеральные Воды. Средняя продолжительность тура — 12 дней. Стоимость проживания в качественном санатории стартует от 5 тысяч рублей в сутки. Двухнедельная оздоровительная программа обойдётся в 60–70 тысяч рублей, а вместе с перелетом — 70–80 тысяч рублей.

Н зарубежных направлениях по спросу лидирует Турция. Средняя цена отдыха составляет 85 тысяч рублей на человека за 10–11 дней. В стоимость включены перелёт, проживание и питание в гостинице категории 4–5* по системе «все включено». Более половины суммы тура составляет непосредственно перелет.

