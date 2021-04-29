Диетолог рассказала, чем плох пасхальный кулич

По ее словам, для кулича используют белую муку высшего сорта, у которой удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами. Сохраняется только ядро зерна, где содержатся глютен, глюковина и «пустые» калории, которые не несут пользы для организма.

Также в традиционном рецепте присутствует большое количество рафинированного сахара, избыток которого приводит к выводу витаминов группы B и кальция.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать кулич. Перед его покупкой нужно посмотреть на его верхушку, которая должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.

