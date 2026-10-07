В России изменят условия сдачи экзамена на права

Кандидатов станут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов.

С 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат в водители сможет завершить их, однако водительское удостоверение ему не выдадут до получения нового медицинского заключения.

До этого говорилось, что сдавать экзамен без справки можно будет при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего водителя содержится в едином электронном реестре.

