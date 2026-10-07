Эксперт: Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в XIX веке
Слово «ноутбук» могло войти в русский язык в значении «записная книжка» в начале XIX века. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что уже в тот период встречались контексты из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук».
«Но не вошло тогда слово "ноутбук" в значении "записная книжка" в русский язык, а вернулось почти через 200 лет уже с другим значением и тут-то как раз пригодилось», - поделился Пахомов.
Как отметил филолог, заимствования фиксировались на протяжении всей истории русского языка, так как все языки находятся в постоянном контакте друг с другом.
Ранее Владимир Пахомов рассказал, что с каждым новым поколением россияне говорят быстрее из-за изменений в произношении гласных звуков, пишет 360.ru.
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