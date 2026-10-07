С 2027 года размер пособия на погребение составит 10 тысяч рублей

Как заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, социальное пособие на погребение выплачивается, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Его размер равен стоимости гарантированного государством набора услуг: оформление документов, предоставление и доставка гроба и прочих предметов, перевозка тела или останков на кладбище или в крематорий, а также само погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом.

В настоящее время размер пособия составляет 9 678,63 рублей. Заявление о назначении пособия может быть подано не позднее шести месяцев с даты регистрации смерти.

Ранее депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта о похоронном деле Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, что в России будет создан реестр кладбищ, чтобы граждане сами могли ориентироваться и видеть, где есть свободные места.

