Месси забил гол в прощальном матче за сборную Аргентины
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси провел свой последний матч за национальную команду.
В Буэнос-Айресе аргентинцы встретились со сборной Бенина и обыграли соперников со счетом 3:0, пишет 360.ru. Месси провел на поле всю игру, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
После прощального матча футболист не сдержал слез и поделился, что для него было невероятной гордостью играть за аргентинскую сборную, и он «отдавал всего себя».
Лионелю Месси 39 лет. Футболист выступал за сборную Аргентины с 2005 года, провел 208 матчей и забил 126 голов, Месси - рекордсмен команды по обоим показателям. Вместе со сборной нападающий стал чемпионом мира в 2022 году и завоевал золото Олимпийских игр в 2008-м.
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