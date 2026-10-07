Названы самые востребованные профессии в России с начала 2026 года

«В топ-10 самых востребованных профессий... вошли продавец-консультант (более 500 тысяч вакансий, 7% от общего количества вакансий), менеджер по продажам (более 400 тысяч вакансий, 6%), водитель-экспедитор (более 320 тысяч вакансий, 4%)», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в стране зафиксирован высокий спрос на разнорабочих (более 240 тысяч вакансий, 4%), курьеров (более 200 тысяч, 3%), поваров (около 200 тысяч, 3%), бухгалтеров (свыше 150 тысяч вакансий, 2%). Также востребованы профессии кладовщика (более 150 тысяч вакансий, 2%), упаковщика (свыше 150 тысяч, 2%) и электромонтажника (более 130 тысяч, 2%).

Исследователи указали, что наличие определенных навыков заметно влияет на медианную предлагаемую зарплату на самых востребованных позициях. Так, у продавцов-консультантов с навыком работы с жалобами клиентов медианная зарплата доходит до 90 300 рублей (против 58 400 рублей без такого навыка).

Ранее стало известно, что в России в преддверии сезона распродаж и новогодних праздников увеличился спрос на временных сотрудников. Самыми востребованными стали комплектовщики и сборщики заказов на складах, курьеры, продавцы-кассиры, пишет 360.ru.

