В Омске ввели режим повышенной готовности из-за возможных проблем с газоснабжением

Решение принято в связи с критической ситуацией в сфере газоснабжения населения, «в результате которой под угрозой приостановления коммунальной услуги находятся жители 3 142 многоквартирных домов». Режим повышенной готовности ввели на основании обращений «Омскгоргаза» и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.

Ранее стало известно о банкротстве «Омской областной газовой компании», обеспечивавшей многоэтажки сжиженным газом. В результате 12 домов остались без газоснабжения.

