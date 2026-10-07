В Омске ввели режим повышенной готовности из-за возможных проблем с газоснабжением

Режим повышенной готовности ввели в Омске из-за угрозы приостановки подачи газа в более чем 3 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

В Омской области часть промышленных предприятий отключили от газа

Решение принято в связи с критической ситуацией в сфере газоснабжения населения, «в результате которой под угрозой приостановления коммунальной услуги находятся жители 3 142 многоквартирных домов». Режим повышенной готовности ввели на основании обращений «Омскгоргаза» и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.

Ранее стало известно о банкротстве «Омской областной газовой компании», обеспечивавшей многоэтажки сжиженным газом. В результате 12 домов остались без газоснабжения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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