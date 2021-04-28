Роспотребнадзор рассказал, как выбрать яйца, творог и куличи к Пасхе
Россиянам дали рекомендации по выбору продуктов на Пасху, сообщает РИА новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Там отметили, что при покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Скорлупа при этом должна быть без повреждений.
При выборе творога необходимо смотреть на его цвет: продукт хорошего качества всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка в небольшом количестве. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.
Что касается куличей, то перед покупкой нужно посмотреть на его верхушку, которая должна быть сухой. Не допускается также, чтобы на куличе были пустоты и подгоревшие места.
Традиционно, по истечении семи недель после празднования Масленицы, православные христиане, да и многие другие люди в России, отмечают Пасху. Пасха отмечает завершение великого поста у православных и в этом году он выпадает на 2 мая.
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