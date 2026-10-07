Михалков: Господь послал России СВО, чтобы мы очнулись

Специальная военная операция необходима России, чтобы народ «очнулся» и смог разобраться в настоящих ценностях, считает режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Я уже говорил это, я понимаю, что эта фраза довольно странная, но нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они», — указал кинематографист.

Как отметил Михалков, очень опасно, когда жизнь измеряется количеством и качеством развлечений. Режиссер напомнил об эксперименте ученых с мышью, которую «подключили к чему-то и показали ей, что вот нажимаешь на кнопку — и получаешь удовольствие», и в конце концов животное умерло.

«Вот это очень... показательный образ — ощущение постоянного праздника, который даже в это время не прекратился, он продолжается. Но часть людей, которые понимают, что происходит там и зачем это происходит, — они уже понимают, что веселиться рано не стоит», — подчеркнул Михалков.

Ранее режиссер выступил против проведения концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Как отметил Михалков, выступление в бывшем блокадном Ленинграде музыканта, «песни которого заканчиваются речью Гитлера» - это унижение и оскорбление для города.

