Диетолог рассказал об опасности блинов с начинкой

Блины с начинкой могут быть опасны для здоровья, заявил главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Виктор Тутельян.

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По его словам, наибольший риск представляют блины с творогом, мясом и рыбой. Он пояснил, что здесь очень много зависит от соблюдения санитарных норм при их изготовлении и хранении, передает РБК. Дело в том, что такие начинки быстро портятся, в них образуются вредные микроорганизмы и бактерии.

По словам диетолога, лучше всего выбирать простые блины, без начинок. Добавки к ним можно купить отдельно.

Руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН ранее рассказал об опасности готовых блинов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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