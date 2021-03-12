Диетолог рассказал об опасности блинов с начинкой

По его словам, наибольший риск представляют блины с творогом, мясом и рыбой. Он пояснил, что здесь очень много зависит от соблюдения санитарных норм при их изготовлении и хранении, передает РБК. Дело в том, что такие начинки быстро портятся, в них образуются вредные микроорганизмы и бактерии.

По словам диетолога, лучше всего выбирать простые блины, без начинок. Добавки к ним можно купить отдельно.

Руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН ранее рассказал об опасности готовых блинов.

