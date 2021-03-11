«Индекс блинов» в России за год вырос на 3%

Траты граждан России на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов за год увеличились на 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Там рассчитали, сколько россияне с 1 по 9 марта потратили на набор ингредиентов на четверых человек: 500 миллилитров молока, два яйца, 200 грамм муки, три столовых ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и щепотка соли.

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Средний чек затрат на покупку этих продуктов в магазинах страны в целом составил 77,4 рубля, что на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 125 рублей оценили эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО приготовление стопки блинов для московской семьи из четырех человек на Масленицу, которая в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта. В Подмосковье чуть дешевле – 118 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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