«Индекс блинов» в России за год вырос на 3%

Траты граждан России на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов за год увеличились на 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Там рассчитали, сколько россияне с 1 по 9 марта потратили на набор ингредиентов на четверых человек: 500 миллилитров молока, два яйца, 200 грамм муки, три столовых ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и щепотка соли.