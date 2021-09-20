Диетолог назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», — рассказал диетолог в беседе с Ura.ru.

Медик посоветовал добавить в рацион богатые жирными кислотами продукты, например, жирную морскую рыбу и оливковое масло. Кроме того, при постковидном синдроме необходимо употреблять в пищу овощи, зелень, ягоды, не слишком сладкие фрукты, кисломолочные напитки.

Также при этом состоянии организму нужны сложные углеводы, в частности, гречка, овсянка, хлеб с отрубями, отмечает Газета.ру.

