Перечислены признаки повышенного холестерина
Регулярная головная боль, отдающая в затылок, а также неприятные ощущения в руках и ногах могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови, пишет «Ридус» со ссылкой на врачей из Medicover Hospitals.
По их словам, дискомфорт в области затылка появляется при закупорке головных сосудов холестериновыми бляшками. Их скопление в кровеносных артериях рук и ног также может вызывать болезненные ощущения или покалывание в конечностях.
Снизить риск сердечных заболеваний и закупорки сосудов можно с помощью постоянного контроля уровеня холестерина.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».
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