Перечислены признаки повышенного холестерина

Регулярная головная боль, отдающая в затылок, а также неприятные ощущения в руках и ногах могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови, пишет «Ридус» со ссылкой на врачей из Medicover Hospitals.

Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта

По их словам, дискомфорт в области затылка появляется при закупорке головных сосудов холестериновыми бляшками. Их скопление в кровеносных артериях рук и ног также может вызывать болезненные ощущения или покалывание в конечностях.

Снизить риск сердечных заболеваний и закупорки сосудов можно с помощью постоянного контроля уровеня холестерина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗдоровьеБолезнь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры