Перечислены признаки повышенного холестерина

По их словам, дискомфорт в области затылка появляется при закупорке головных сосудов холестериновыми бляшками. Их скопление в кровеносных артериях рук и ног также может вызывать болезненные ощущения или покалывание в конечностях.

Снизить риск сердечных заболеваний и закупорки сосудов можно с помощью постоянного контроля уровеня холестерина.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».

