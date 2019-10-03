Названы самые опасные виды мяса

Вопросы у специалиста, в частности, вызвало мясо в вакуумной упаковке, в том числе та же самая мраморная говядина импортного производства. Она отметила, что у такой продукции долгий срок хранения, соответственно, в продукте очень много консервантов.

Эксперт также призвала россиян к умеренности при потреблении «тяжелых» видов мяса: свинины, баранины, а также утиного и гусиного мяса. Она отметила, что лучше заменить их курицей, индейкой и кроликом.

Особую опасность представляет и копченая мясная продукция, так как зачастую для ускорения их производства используются химические пищевые добавки, отмечает Ura.ru

