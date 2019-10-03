Названы самые опасные виды мяса
Российский диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина назвала самые опасные для человека виды мяса и мясной продукции, сообщает «Вечерняя Москва».
Вопросы у специалиста, в частности, вызвало мясо в вакуумной упаковке, в том числе та же самая мраморная говядина импортного производства. Она отметила, что у такой продукции долгий срок хранения, соответственно, в продукте очень много консервантов.
Эксперт также призвала россиян к умеренности при потреблении «тяжелых» видов мяса: свинины, баранины, а также утиного и гусиного мяса. Она отметила, что лучше заменить их курицей, индейкой и кроликом.
Особую опасность представляет и копченая мясная продукция, так как зачастую для ускорения их производства используются химические пищевые добавки, отмечает Ura.ru
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