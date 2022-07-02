Диетолог раскрыл неожиданное свойство дыни

«В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар. Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма», — подчеркнул специалист.

Диетолог рекомендовал выбирать дыню, у которой есть приятный запах и хороший товарный вид. Также Гинцбург напомнил, что в овоще содержится много флавоноидов, антиоксидантов и витамина С.

Суточная порция дыни здорового человека составляет до 300 граммов мякоти, рассказал диетолог.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что повысить уровень магния в организме возможно, используя магниевую соль, магниевые ванны, специальные добавки, а также употребляя богатые магнием продукты — например, орехи, ягоды, зеленый чай, зерновые, дыню.

