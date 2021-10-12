Диетолог назвала самый важный элемент для поддержания иммунитета

Магний необходим организму для поддержания иммунитета в период сезонных осенних заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Как отметила эксперт, этот минерал — один из важнейших для человека, так как обслуживает более трехсот протекающих в организме химических реакций, пишет «Свободная пресса».

«Если будет низкий уровень магния, будет "хромать" работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол и адреналин», — рассказала Мойсенко в эфире радио Sputnik.

При недостатке магния может появиться склонность к отечности, лишний вес и целлюлит, начаться активный рост условно патогенной флоры. По словам диетолога, о нехватке этого минерала может сигнализировать усталость, нервозность и неуравновешенность, однако установить недостаток магния можно лишь сдав анализ крови, пишет Газета.ру.

Повысить уровень магния в организме возможно, используя магниевую соль, магниевые ванны, специальные добавки, а также употребляя богатые магнием продукты — например, орехи, ягоды, зеленый чай, зерновые, дыню.

