Диетолог раскрыл негативное влияние кофе на фигуру
Из-за кофе с различными добавками можно поправиться, рассказала газете «Аргументы и факты» врач диетолог-кардиолог Юлия Панова.
Она считает, что кофе с добавками следует воспринимать как отдельное блюдо – ведь в чашке латте содержится 120 калорий, и все ингредиенты напитка могут добавлять лишний вес. Сиропы, молоко, сливки и сахар способны превратить кофе в калорийным напиток.
«Тут надо смотреть по добавке. Понятно, что если сравнивать молоко и сливки, то молоко менее калорийное. Если мы берем в кофейне тот же раф, то там кроме сливок есть и сиропы. Если же мы плотно поели и еще сверху всё это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив», — пояснила диетолог.
Она рекомендовала добавлять в кофе специи или сок лимона, чтобы снизить отрицательное воздействие напитка на фигуру. Панова подчеркнула, что растительное молоко не решит проблему калорийности из-за равнозначности по жирности с продуктом животного происхождения.
Ранее стало известно, что сделку финской кофейной компании Paulig могут признать недействительной по запросу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая обратилась к правительству, Генпрокуратуре и ФАС с соответствующей просьбой. Об этом сообщает ТАСС.
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