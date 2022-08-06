Диетолог раскрыл негативное влияние кофе на фигуру

Она считает, что кофе с добавками следует воспринимать как отдельное блюдо – ведь в чашке латте содержится 120 калорий, и все ингредиенты напитка могут добавлять лишний вес. Сиропы, молоко, сливки и сахар способны превратить кофе в калорийным напиток.

«Тут надо смотреть по добавке. Понятно, что если сравнивать молоко и сливки, то молоко менее калорийное. Если мы берем в кофейне тот же раф, то там кроме сливок есть и сиропы. Если же мы плотно поели и еще сверху всё это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив», — пояснила диетолог.

Она рекомендовала добавлять в кофе специи или сок лимона, чтобы снизить отрицательное воздействие напитка на фигуру. Панова подчеркнула, что растительное молоко не решит проблему калорийности из-за равнозначности по жирности с продуктом животного происхождения.

Ранее стало известно, что сделку финской кофейной компании Paulig могут признать недействительной по запросу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая обратилась к правительству, Генпрокуратуре и ФАС с соответствующей просьбой. Об этом сообщает ТАСС.

