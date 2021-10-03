Диетолог предупредила об опасности яблок при чрезмерном употреблении

«Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм. <…> Дело в том, что, с одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. Особенно если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запеченном виде», — пояснила врач в беседе с RT.

Запеченные или сушеные яблоки содержат, как и свежие, полезные элементы, включая калий и минералы, напомнила специалист. Соломатина при этом рекомендовала не увлекаться слишком сладкими фруктами больным диабетом.

Ранее врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов напомнил, что фрукты лучше употреблять в свежем виде. Он также посоветовал не резать их ножом, не снимать кожуру и даже не выбрасывать косточки, поскольку они содержат гликозид амигдалин, считающийся противораковым витамином В17.

