Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления яблок
Несмотря на большое число витаминов, яблоки могут быть вредны при чрезмерном употреблении. Об этом сообщает врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
«Английская пословица гласит: "Одно яблоко в день - и врач не нужен"», - заявил врач. Асанов напомнил, что в яблоках есть витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота и пектин, который приносит пользу кишечной микрофлоре.
При этом терапевт напомнил, что фрукты лучше употреблять в свежем виде. Он также посоветовал не резать их ножом, не снимать кожуру и даже не выбрасывать косточки, поскольку они содержат гликозид амигдалин, считающийся противораковым витамином В17.
Но, как предупреждает врач, яблоки нужно есть с осторожностью. «Избыточное количество яблок может обострить колит, язву и гастрит или спровоцировать воспаление в желчном пузыре, поэтому больше двух фруктов в день лучше не употреблять», - передает слова Асанова «Радио 1».
Ранее в эфире НСН диетолог посоветовала россиянам есть косточки от яблок осенью.
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