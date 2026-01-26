Диетолог заявила, что из-за сладкой газировки страдает головной мозг
Регулярное употребление сладких газированных напитков в больших количествах отрицательным образом действует также на надпочечники, сказала НСН Анна Белоусова.
Скачки глюкозы нарушают работу головного мозга, а из-за частого употребления сладкого человек становится менее стрессоустойчивым, сказала НСН диетолог Анна Белоусова.
Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли из Технологического университета Донг Най (Вьетнам). Результаты исследования были опубликованы в журнале Food & Function (F&F). Белоусова отметила, что регулярное употребление сладких газированных напитков в больших количествах отрицательным образом действует на надпочечники.
«Нужно помнить, что не всякая газировка с сахаром. Например, в классической «Кока-коле» содержится кофеин, который дает бодрость и энергию при умеренном употреблении — около одного стакана в день. Однако, если говорить обо всех сладких газированных напитках, то там достаточно глубокий эндокринологический механизм. Практически во всех газировках присутствует сахар, глюкоза или сахарозаменители. В стакане «Кока-колы», например, содержится шесть кусочков рафинада. Это дает достаточно серьезный удар по углеводному обмену. Если человек употребляет такие напитки несколько раз в течение дня или же за один раз употребляет их в большом количестве, то это может приводить к подавленности и депрессивным состояниям, ведь страдает головной мозг. Скачки глюкозы нарушают работу головного мозга», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, большое количество сладостей в конце концов может приводить к подавленности.
«Регулярное употребление сладких газированных напитков в больших количествах отрицательным образом действует на надпочечники. А надпочечники — это гормоны и антигормоны стресса. Соответственно, человек, регулярно употребляющий сладкие газированные воды, менее стрессоустойчивый. Кроме того, переедание конфет, шоколадок, леденцов сказывается на углеводном обмене. Большое количество сладостей в конце концов может приводить к подавленности, хотя сначала сладости и работают как антидепрессант. При регулярном употреблении сладкого оно вызывает сонливость и притупленность создания. Кроме того, переедание сладкого и излишнее употребление сладких газированных напитков вызывают набор лишней массы тела, что также может стать причиной депрессии», — добавила эксперт.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила НСН, что сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Словакия и Венгрия намерены обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ
- Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 100 000 экземпляров
- Медицина и IT: В России назвали самые «токсичные» профессии
- Диетолог заявила, что из-за сладкой газировки страдает головной мозг
- Смолин раскритиковал идею ограничить число платных мест в колледжах
- Бизнес исчезает: По кому ударила волна банкротств в России
- Авиакомпании сообщили о глобальном сбое в системах бронирования и регистрации
- Хуснуллин: В России примут стандарт отделки многоквартирных домов
- Путин встретился в Эрмитаже с Верховным правителем Малайзии
- «Неизвестный поставщик»: Почему Индия не откажется от нефти из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru