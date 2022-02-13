Диетолог предупредила об опасном гарнире к мясу
Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала не употреблять мясо с углеводами: картофелем, крупами, макаронами и хлебом.
Она напомнила, что мясо переваривается дольше.
«Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое — кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а, значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими», — рассказала специалист Lenta.ru.
Соломатина предупредила, что интоксикация вызывает тошноту и приводит к снижению многих функций организма человека.
Диетолог посоветовала в качестве гарнира к мясу готовить овощи. Также она назвала другие оптимальные сочетания: рыбы - с пюре, супа - с хлебом, картофеля - с другими овощами.
Ранее врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что ежедневное употребление говядины необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином.
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