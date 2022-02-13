Диетолог предупредила об опасном гарнире к мясу

Она напомнила, что мясо переваривается дольше.

«Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое — кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а, значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими», — рассказала специалист Lenta.ru.

Соломатина предупредила, что интоксикация вызывает тошноту и приводит к снижению многих функций организма человека.

Диетолог посоветовала в качестве гарнира к мясу готовить овощи. Также она назвала другие оптимальные сочетания: рыбы - с пюре, супа - с хлебом, картофеля - с другими овощами.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что ежедневное употребление говядины необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином.

