Доктор Мясников рассказал о пользе кофе

По словам доктора, кофе содержит вещества, стабилизирующие аритмию, снижающие риск развития инфаркта при регулярном употреблении напитка. По словам Мясникова, кофе помогает укрепить память, бороться с запорами, способствует укреплению костей. Врач напомнил, что любители кофе снижают риск заболевания онкологическими заболеваниями печени и циррозом. По его словам, больные с гепатитом должны выпивать для профилактики «три-четыре чашки кофе в день».

«Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — цитирует доктора Мясникова Lenta.ru.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что кофе помогает против болезни Паркинсона.

«Этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - отметила диетолог.

