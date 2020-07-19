Доктор Мясников рассказал о пользе кофе
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников разрушил миф о вреде кофе в эфире телеканала «Россия 1».
По словам доктора, кофе содержит вещества, стабилизирующие аритмию, снижающие риск развития инфаркта при регулярном употреблении напитка. По словам Мясникова, кофе помогает укрепить память, бороться с запорами, способствует укреплению костей. Врач напомнил, что любители кофе снижают риск заболевания онкологическими заболеваниями печени и циррозом. По его словам, больные с гепатитом должны выпивать для профилактики «три-четыре чашки кофе в день».
«Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — цитирует доктора Мясникова Lenta.ru.
Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что кофе помогает против болезни Паркинсона.
«Этот напиток может обеспечить профилактику болезни Паркинсона. Кофеиносодержащий напиток действует на структуру головного мозга, обеспечивая профилактику дегенеративных процессов», - отметила диетолог.
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