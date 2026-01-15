Молоко, особенно жирное, гораздо лучше газировки, но доказательств того, что именно молоко позволяет сохранять умственные способности с возрастом, пока нет, рассказал НСН главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно молоко помогает ему сохранять ум крепким. По словам американского лидера, этот продукт способствует развитию когнитивных способностей и является лучшей альтернативой сокам и газировке, при этом он пошутил, что молоко уже несвежее. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Богомолов объяснил, что обезжиренное молоко не способствует сохранению ясности сознания в пожилом возрасте.

«Нет исследований, которые бы подтверждали это утверждение. Но в последнее время ученые выяснили, что молочные продукты с низким содержанием жиров хуже влияют на мнестические функции организма (способность мозга запоминать, хранить, воспроизводить и забывать информацию – прим. НСН). То есть те, кто потребляет молочные продукты с нормальным содержанием жира, характеризуются лучшим сохранением интеллектуальных ресурсов с возрастом. Грубо говоря, старческое слабоумие чаще развивается у тех людей, кто потребляет обезжиренные, в том числе молочные, продукты. Если человек пьет молоко жирностью 3,5%, а не 0,1%, то это вносит позитивный вклад сохранение его здоровья», - подчеркнул Богомолов.