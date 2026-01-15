«От старческого слабоумия»: Трампу посоветовали пить жирное молоко
Молоко лучше газировки для организма, но пока нет доказательств утверждения президента США, что именно оно влияет на когнитивные способности с возрастом, заявил НСН гепатолог Павел Богомолов.
Молоко, особенно жирное, гораздо лучше газировки, но доказательств того, что именно молоко позволяет сохранять умственные способности с возрастом, пока нет, рассказал НСН главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно молоко помогает ему сохранять ум крепким. По словам американского лидера, этот продукт способствует развитию когнитивных способностей и является лучшей альтернативой сокам и газировке, при этом он пошутил, что молоко уже несвежее. Видео опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Богомолов объяснил, что обезжиренное молоко не способствует сохранению ясности сознания в пожилом возрасте.
«Нет исследований, которые бы подтверждали это утверждение. Но в последнее время ученые выяснили, что молочные продукты с низким содержанием жиров хуже влияют на мнестические функции организма (способность мозга запоминать, хранить, воспроизводить и забывать информацию – прим. НСН). То есть те, кто потребляет молочные продукты с нормальным содержанием жира, характеризуются лучшим сохранением интеллектуальных ресурсов с возрастом. Грубо говоря, старческое слабоумие чаще развивается у тех людей, кто потребляет обезжиренные, в том числе молочные, продукты. Если человек пьет молоко жирностью 3,5%, а не 0,1%, то это вносит позитивный вклад сохранение его здоровья», - подчеркнул Богомолов.
Если выбирать между газировкой, соком и молоком, - однозначно предпочтение должно быть отдано последнему.
«Газировка, особенно сладкая - это всегда очень плохо. Фруктозогализм (зависимость от фруктозы) стимулирует инсулинорезистентность, развитие многих болезней, сокращает продолжительность жизни. Если выбирать между молоком и газировкой - однозначно молоко», - отметил специалист.
По словам гепатолога, пить молоко можно в любом возрасте, если нет непереносимости лактозы. При наличии такой особенности организма, лучше отдать предпочтение безлактозному напитку.
«У некоторых национальных групп есть очевидное снижение уровня активности фермента, который расщепляет лактозу - углевод, который содержится в молоке. На севере Европы, у финнов в частности, высока распространенность лактозной непереносимости, это эволюционный факт. В этом случае можно пить безлактозное молоко. Тем не менее, частота непереносимости лактозы не очень высокая. Поэтому нельзя говорить о том, что с возрастом потреблять молоко нельзя, если у человека нормальная активность лактазы, фермента, который расщепляет лактозу», - заявил Богомолов.
Ранее Павел Богомолов в беседе с НСН назвал газировку главным врагом печени.
