Диетолог Поляков перечислил предотвращающие развитие рака грибы

По его словам, они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке, дрожжах.

Речь идёт о шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши. Для профилактики заболевания достаточно употреблять 1-2 грамма этих грибов в сутки, при заболевании терапевтическая доза составляет 5-6 граммов в сутки. Употребление в пищу большого количества бета-глюканов помогает иммунной системе легче уничтожать онкологические клетки, поскольку бета-глюканы создают в них микропоры.

Напомним, рыба, отруби, злаки, овощи, фрукты и достаточное количество воды помогают предотвратить рак. Также необходимо употреблять грубую клетчатку и грубое волокно, в частности отруби и злаки.

