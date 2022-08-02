Диетолог Поляков перечислил предотвращающие развитие рака грибы
Китайские грибы обладают противоонкологическими свойствами из-за наличия в них бета-глюканов (природных иммуностимуляторов), сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на эндокринолога-диетолога Антона Полякова.
По его словам, они являются сложными сахарами волокнистого типа, которые содержатся в грибах, овсяных отрубях, клетчатке, дрожжах.
Речь идёт о шиитаки, мейтаки, линчжи и рейши. Для профилактики заболевания достаточно употреблять 1-2 грамма этих грибов в сутки, при заболевании терапевтическая доза составляет 5-6 граммов в сутки. Употребление в пищу большого количества бета-глюканов помогает иммунной системе легче уничтожать онкологические клетки, поскольку бета-глюканы создают в них микропоры.
Напомним, рыба, отруби, злаки, овощи, фрукты и достаточное количество воды помогают предотвратить рак. Также необходимо употреблять грубую клетчатку и грубое волокно, в частности отруби и злаки.
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