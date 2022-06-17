Стало известно, какие продуты предотвращают рак

Рыба, отруби, злаки, овощи, фрукты и достаточное количество воды помогают предотвратить рак. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко.

Она отметила, что невозможно на 100% определить, что влияет на появление онкологических заболеваний, однако «средиземноморская диета», содержащая большое количество растительных масел и жирную рыбу, в этом плане будут полезны организму.

Врач также посоветовала употреблять грубую клетчатку и грубое волокно, в частности отруби и злаки. При этом, по ее словам, нужно не забывать о том, что, чем проще пища, тем легче работать организму. В связи с этим, добавила Лазуренко, наличие в рационе фруктов и овощей, содержащих волокна, тоже помогает снизить вероятность раковых заболеваний.