Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии еще на год
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении руководства Белоруссии. Об этом говорится в указе американского лидера, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства, передаёт РИА Новости.
Согласно тексту документа, чрезвычайная ситуация, объявленная ранее исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года.
Трамп отметил, что первоначальные основания для введения ограничительных мер против белорусских властей, заложенные ещё в 2006 году, по его мнению, сохранили актуальность. Официальная публикация указа запланирована на 26 мая.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал Трампа временщиком, так как он не успеет ничего сделать за свой президентский срок, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии еще на год
- В Госдуме объяснили, кто сможет бесплатно отдохнуть в лагерях
- Юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав
- «Страдает гипоталамус»: Диетолог описала влияние фастфуда на организм
- Ресурсы оберегают: Как риск повтора «Великой рецессии» отразится на России
- «Мочить не по-детски»: Генерал-майор ФСБ предрек Украине ответ за удар по колледжу
- «15 человек под завалами»: В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера
- СМИ: Директор Национальной разведки США подала в отставку
- Укрепившийся рубль сочли причиной роста спроса на люксовые авто
- Эксперт назвал способы вернуть деньги за абонемент при закрытии спортзала