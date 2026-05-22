Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении руководства Белоруссии. Об этом говорится в указе американского лидера, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства, передаёт РИА Новости.

Согласно тексту документа, чрезвычайная ситуация, объявленная ранее исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года.