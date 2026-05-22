Трамп продлил санкции против руководства Белоруссии еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении руководства Белоруссии. Об этом говорится в указе американского лидера, зарегистрированном в сборнике официальных документов правительства, передаёт РИА Новости.

Согласно тексту документа, чрезвычайная ситуация, объявленная ранее исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года.

Трамп отметил, что первоначальные основания для введения ограничительных мер против белорусских властей, заложенные ещё в 2006 году, по его мнению, сохранили актуальность. Официальная публикация указа запланирована на 26 мая.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал Трампа временщиком, так как он не успеет ничего сделать за свой президентский срок, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

