Эксперт назвал способы вернуть деньги за абонемент при закрытии спортзала

Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов перечислил способы возврата средств за абонемент в случае закрытия спортзала. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметил, что начинать следует с досудебной претензии: клиент вправе потребовать полный возврат оплаты за вычетом уже проведённых занятий. Документ направляется заказным письмом или передаётся лично под подпись с указанием реквизитов договора и факта неоказания услуг.

Если претензию проигнорируют, следующим шагом становится обращение в суд, где можно взыскать не только стоимость абонемента, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присуждённой суммы.

Халимов добавил, что объединение с другими пострадавшими клиентами в коллективный иск укрепляет позицию в суде и снижает расходы на юридическое сопровождение. При этом сложнее всего вернуть средства за абонемент, приобретённый в кредит.

Параллельно с судебными разбирательствами имеет смысл направить жалобу в Роспотребнадзор. Ведомство может провести проверку и оказать содействие в защите прав потребителей, коими являются клиенты фитнес клуба, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

