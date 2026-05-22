Эксперт назвал способы вернуть деньги за абонемент при закрытии спортзала
Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов перечислил способы возврата средств за абонемент в случае закрытия спортзала. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист отметил, что начинать следует с досудебной претензии: клиент вправе потребовать полный возврат оплаты за вычетом уже проведённых занятий. Документ направляется заказным письмом или передаётся лично под подпись с указанием реквизитов договора и факта неоказания услуг.
Если претензию проигнорируют, следующим шагом становится обращение в суд, где можно взыскать не только стоимость абонемента, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от присуждённой суммы.
Халимов добавил, что объединение с другими пострадавшими клиентами в коллективный иск укрепляет позицию в суде и снижает расходы на юридическое сопровождение. При этом сложнее всего вернуть средства за абонемент, приобретённый в кредит.
Параллельно с судебными разбирательствами имеет смысл направить жалобу в Роспотребнадзор. Ведомство может провести проверку и оказать содействие в защите прав потребителей, коими являются клиенты фитнес клуба, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
