СМИ: Директор Национальной разведки США подала в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение покинуть свой пост, чтобы поддержать супруга в борьбе с редкой формой рака костей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Своё решение она объяснила необходимостью поддержать супруга в борьбе с редкой формой рака костей.

Нацразведка США: РФ не планирует контролировать всю Украину

По данным источника, Габбард лично уведомила президента Дональда Трампа о своём решении во время встречи в Овальном кабинете в пятницу. Её последний рабочий день на должности главы Нацразведки ожидается 30 июня.

Перед своей отставкой Тулси Габбард дала распоряжение провести расследование в отношении более 120 зарубежных биологических лабораторий, в том числе на Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры