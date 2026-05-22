Укрепившийся рубль сочли причиной роста спроса на люксовые авто

Утильсбор стал проблемой для обычных автомобилистов, но не для владельцев премиальных авто, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.


Укрепившийся рубль стал главной причиной рекордного роста купленных за апрель автомобилей премиум-класса, заявил НСН глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Около 5 млрд рублей россияне потратили в апреле на новые люксовые автомобили. По числу купленных машин зафиксирован рекорд с 2021 года. За месяц в стране продан 81 люксовый автомобиль — больше, чем когда-либо за последние четыре года, и на 4% больше, чем годом ранее, сообщил «Автостат». Среди проданных машин — Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, а также по одному Aston Martin и Maserati.

«Во-первых, пришел срок обновления парка у многих наших уважаемых людей. Во-вторых, они смотрят на валютный курс, а он сильно благоволит к покупке импортных люксовых автомобилей - они стали сильно дешевле, чем были», - пояснил Шапарин.

Введение утилизационного сбора стало проблемой для обычных покупателей автомобилей, для тех же, кто может себе позволить люксовый автомобиль, полагает глава союза, большой роли не сыграло.

«Портрет покупателя не изменился. Он как был очень разным, так и остается очень разным. Это и предприниматели, и близкие к чиновникам, в том числе бывшим, это и люди, у которых непонятно откуда деньги. Повышение утилизационного сбора бьет обычному рядовому россиянину. А для человека, который покупает Rolls-Royce, дополнительный миллион в ценнике значения не имеет или он может отказаться от какой-нибудь малозначительной опции, и этот миллион просто исчезнет», - добавил Шапарин.

