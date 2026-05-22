Введение утилизационного сбора стало проблемой для обычных покупателей автомобилей, для тех же, кто может себе позволить люксовый автомобиль, полагает глава союза, большой роли не сыграло.

«Портрет покупателя не изменился. Он как был очень разным, так и остается очень разным. Это и предприниматели, и близкие к чиновникам, в том числе бывшим, это и люди, у которых непонятно откуда деньги. Повышение утилизационного сбора бьет обычному рядовому россиянину. А для человека, который покупает Rolls-Royce, дополнительный миллион в ценнике значения не имеет или он может отказаться от какой-нибудь малозначительной опции, и этот миллион просто исчезнет», - добавил Шапарин.

Популярность Honda на российском рынке связана с хорошим предложением этой марки, но рынок заполняется и праворульными малолитражными компактными Toyota и Nissan, которые раньше пользовались спросом только на Дальнем Востоке, рассказал ранее НСН автоэксперт и мотоциклист Андрей Ломанов.

