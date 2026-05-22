Юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав
Автомобильный юрист Лев Воропаев перечислил нарушения, которые практически всегда приводят к лишению водительских прав. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист пояснил, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию инспектора ГИБДД или врача почти неизбежно заканчиваются изъятием удостоверения.
Аналогичное наказание ждёт водителей, покинувших место дорожно-транспортного происшествия. Воропаев уточнил, что в 95% случаев судебные разбирательства по этому правонарушению завершаются лишением права управления автомобилем.
Все перечисленные составы эксперт отнёс к наиболее серьёзным с точки зрения законодательства.
Между тем председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что водители отрицательно относятся к аннулированию водительского удостоверения при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование.
