«15 человек под завалами»: В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

Пасечник отметил, что ситуация в городе остаётся сложной. По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, судьба ещё 15 остаётся неизвестной – они находятся под завалами. Спасатели МЧС продолжают разбор конструкций в разрушенном здании.

Руководитель республики призвал активизировать все доступные ресурсы для ликвидации последствий удара ВСУ и оказании помощи пострадавшим.

Президент Владимир Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

