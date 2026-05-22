«15 человек под завалами»: В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера после удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

Соответствующее решение принято для координации усилий по ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.

В ЛНР при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа пострадали 35 человек

Пасечник отметил, что ситуация в городе остаётся сложной. По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, судьба ещё 15 остаётся неизвестной – они находятся под завалами. Спасатели МЧС продолжают разбор конструкций в разрушенном здании.

Руководитель республики призвал активизировать все доступные ресурсы для ликвидации последствий удара ВСУ и оказании помощи пострадавшим.

Президент Владимир Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Канал главы ЛНР Леонида Пасечника в Max
