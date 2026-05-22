«15 человек под завалами»: В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера после удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Соответствующее решение принято для координации усилий по ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.
Пасечник отметил, что ситуация в городе остаётся сложной. По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, судьба ещё 15 остаётся неизвестной – они находятся под завалами. Спасатели МЧС продолжают разбор конструкций в разрушенном здании.
Руководитель республики призвал активизировать все доступные ресурсы для ликвидации последствий удара ВСУ и оказании помощи пострадавшим.
Президент Владимир Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
