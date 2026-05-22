«Разумеется, есть и государственные, и муниципальные лагеря. И, конечно же, есть возможность получить путевку для ребенка на льготных основаниях. На бесплатный отдых могут рассчитывать дети ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, дети из неполных, многодетных или малообеспеченных семей, беженцы или пострадавшие от катастроф и катаклизмов. Государство предоставляет возможность для отдыха в летнем лагере не только тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, но и отличникам, победителям творческих конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований в качестве поощрения», — сказал Толмачев.

Собеседник НСН добавил, что родители могут возместить часть средств, которые потратили на детский лагерь.

«Действует также механизм компенсации. Родители могут возместить часть средств, потраченных на организацию детского отдыха, государство берет на себя оплату. Это полезно и для лагерей, которые могут быть уверены в загрузке, и, конечно же, для семей. Можно получить компенсацию раз в год, срок отдыха должен быть не менее 21 дня в лагере или 24 дней в санатории. Это и есть та мера, которая позволяет снизить фактическую стоимость отдыха. Отмечу, что тема в поле внимания государства. В последнее время на площадке Госдумы несколько раз проходили крупные “правительственные часы”, посвященные качеству работы лагерей и созданных там условий. Увеличилось государственное финансирование сферы, ужесточились санитарные требования и контроль», — заявил он.

В свою очередь председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь назвал сокращение спроса на отдых в детских лагерях угрозой безопасности.

«Очень плохо для безопасности, если дети не организованы. Лучше, когда они организованно отдыхают в лагере, чем если они предоставлены сами себе», — подчеркнул он.

