Диетолог перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей

По ее словам, родители допускают ряд ошибок при кормлении детей. Прежде всего это ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании.

Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям.

Еще одной ошибкой специалист назвала нежелание заблаговременно планировать меню на неделю. По ее словам, план помогает сделать детский рацион полноценным и сбалансированным, способствующим тому, чтобы ребенок рос и развивался.

Также диетолог порекомендовала ограничить порции еды для детей. Часто малыши не съедают порции до конца, потому что не хотят есть. Даже если ребенок не ел на протяжении нескольких часов, если он выпил молоко или сок, скорее всего, он сыт.

Также Тью посоветовала давать детям воду в перерывах между приемами пищи, а от ежедневного употребления сока, который может повредить зубам, отказаться.

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