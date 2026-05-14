«Это правильная история, потому что слишком долго был период, когда у нас было можно практически всё и даже, наверное, больше, чем даже можно гражданам России. Надеюсь, что ужесточение как-то отобьет желание нарушать наше законодательство. Просто важно не перегнуть палку, но для наведения порядка, такие меры необходимы. Это избавит нас от людей, которые заведомо думают, что можно приехать к нам и немножко безобразничать. Потому что, к сожалению, сложилась такая ситуация, что к нам часто едут те люди, которые у себя-то не нужны, потому что они там законы не соблюдают, а у нас тут просто они на оперативный простор выходят и делают, что хотят», - отметила собеседница НСН.

Она также не видит причин, по которым такое ужесточение может снизить привлекательность России как страны для трудовой миграции.

«Я не думаю, что это сильно уменьшит поток миграции в нашу страну. Россия останется привлекательной при всем ужесточении. Однако это заставит задуматься людей, которые изначально едут к нам как туристы, а планируют остаться потом как нелегальные мигранты, не уезжают в нужный срок, и начинают делать то, что не положено. Миграция – это очень четкая экономическая структура. Мы приглашаем людей, которые нам нужны в определенных областях и на определенных условиях. В рамках других законодательных инициатив мы ужесточаем условия, делаем их более конкретными, более прозрачными», - подчеркнула эксперт.

При этом она призвала быть готовыми к росту числа судебных споров в связи с ужесточением миграционной политики.