Против «безобразий»: Общественники объяснили ужесточение правил высылки мигрантов
Расширение перечня оснований для выдворения иностранцев отобьет желание нарушать законодательство РФ, заявила НСН Маргарита Лянге.
Ужесточение миграционного законодательства – давно назревшая мера. Россия вправе устанавливать правила, определяющие, каких граждан у себя не ждёт. Об этом НСН заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Госдума приняла в первом чтении новые законопроекты из пакета об ужесточении миграционной политики. В частности, МВД предлагает расширить вдвое перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранцы будут подлежать выдворению. Такое обязательное наказание дополнительно к штрафу предполагается установить по 20 статьям КоАП. В их числе — нарушение требований режима ЧС, участие в несанкционированных митингах, принуждение к участию в забастовке, распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов. Кроме того, МВД предлагает повысить суммы штрафов по 14 статьям КоАП.
«Это правильная история, потому что слишком долго был период, когда у нас было можно практически всё и даже, наверное, больше, чем даже можно гражданам России. Надеюсь, что ужесточение как-то отобьет желание нарушать наше законодательство. Просто важно не перегнуть палку, но для наведения порядка, такие меры необходимы. Это избавит нас от людей, которые заведомо думают, что можно приехать к нам и немножко безобразничать. Потому что, к сожалению, сложилась такая ситуация, что к нам часто едут те люди, которые у себя-то не нужны, потому что они там законы не соблюдают, а у нас тут просто они на оперативный простор выходят и делают, что хотят», - отметила собеседница НСН.
Она также не видит причин, по которым такое ужесточение может снизить привлекательность России как страны для трудовой миграции.
«Я не думаю, что это сильно уменьшит поток миграции в нашу страну. Россия останется привлекательной при всем ужесточении. Однако это заставит задуматься людей, которые изначально едут к нам как туристы, а планируют остаться потом как нелегальные мигранты, не уезжают в нужный срок, и начинают делать то, что не положено. Миграция – это очень четкая экономическая структура. Мы приглашаем людей, которые нам нужны в определенных областях и на определенных условиях. В рамках других законодательных инициатив мы ужесточаем условия, делаем их более конкретными, более прозрачными», - подчеркнула эксперт.
При этом она призвала быть готовыми к росту числа судебных споров в связи с ужесточением миграционной политики.
«Споры обязательно будут, потому что за прошедший период сформировалась очень мощная коалиция юридических контор, которые специализируются на мигрантах. Это хороший большой бизнес у людей, когда они защищают права, используя разные лазейки в законодательстве и фактически доили наш бюджет. Такая сформированная коалиция юристов будет сопротивляться. Так просто никто свой бизнес не отдаст», - заключила Маргарита Лянге.
Еще одна законодательная инициатива, принятая в первом чтении Госдумой, исключает возможность приобрести гражданство РФ или получить право на проживание мигрантами, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за её пределами. Депутаты решили поддержать инициативы МВД, хотя и высказали к документам ряд замечаний. Их обещают устранить ко второму чтению.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вид на жительство для мигрантов стали чаще аннулировать в связи с усиленным контроля со стороны государства.
