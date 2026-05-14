Россиянам назвали суточную норму клубники для ребенка

Детям можно съедать в день не больше 150 граммов клубники. Об этом NEWS.ru заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Госуниверситета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Виталий Наполов.

По его словам, изначально ребёнку не стоит давать больше с двух-трёх ягод.

«Затем следует посмотреть, не проявится ли у него соответствующая аллергическая реакция», - отметил эксперт.

Наполов добавил, что для взрослых суточная норма клубники составляет 200-300 граммов. И превышать её не стоит.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что не стоит есть чипсы чаще раза в месяц, так как они опасны не только канцерогенами, но и различными глутаматными добавками.


ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
