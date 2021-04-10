Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рекомендовала не варить и не жарить яйца долго. Она пояснила, что в таком случае белок из них будет усваиваться значительно хуже. Об этом специалист рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Деккер, диетолог посоветовала включить в рацион яйца различного вида – перепелиные, утиные и гусиные, пишут «Известия».

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что яйца, обжаренные вместе с колбасой или мясом — самый вредный вариант употребления этого продукта. Такое блюдо увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки.

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