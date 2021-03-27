Россияне рассказали, что едят на завтрак
Россияне рассказали, какие блюда чаще всего едят на завтрак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Самые распространенных блюда на завтрак – бутерброды. Их едят 32% россиян – больше трети опрощенных. Также в числе самых распространенных завтраков разнообразные каши (28%), а также всевозможные блюда из куриных яиц (21%).
Четверть россиян утром пьют только чай (15%) и кофе (20%). Кисломолочные продукты - йогурты и творог - едят 5%. Завтракают печеньем всего 2% жителей России.
Мужчины предпочитают на завтрак яичницу, вареные яйца или омлет, женщины – йогурт или творог. Чаще всего только чай по утрам пьют мужчины, только кофе завтракают женщины, пишет Газета.ru.
В России завтракают дома 66% участников исследования, 15% - на работе. При этом вообще не едят утром 16% опрошенных. Еще около 1% респондентов предпочитают по утрам есть в кафе.
Ранее исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго определили оптимальное время для завтрака. Они также сделали вывод, что соблюдение режима питания способствует снидению риска развития диабета второго типа. Об этом информирует MedicalXpress.
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