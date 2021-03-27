Россияне рассказали, что едят на завтрак

Россияне рассказали, какие блюда чаще всего едят на завтрак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Диетолог рассказала, как правильно завтракать

Самые распространенных блюда на завтрак – бутерброды. Их едят 32% россиян – больше трети опрощенных. Также в числе самых распространенных завтраков разнообразные каши (28%), а также всевозможные блюда из куриных яиц (21%).

Четверть россиян утром пьют только чай (15%) и кофе (20%). Кисломолочные продукты - йогурты и творог - едят 5%. Завтракают печеньем всего 2% жителей России.

Мужчины предпочитают на завтрак яичницу, вареные яйца или омлет, женщины – йогурт или творог. Чаще всего только чай по утрам пьют мужчины, только кофе завтракают женщины, пишет Газета.ru.

В России завтракают дома 66% участников исследования, 15% - на работе. При этом вообще не едят утром 16% опрошенных. Еще около 1% респондентов предпочитают по утрам есть в кафе.

Ранее исследователи из Северо-Западного университета в Чикаго определили оптимальное время для завтрака. Они также сделали вывод, что соблюдение режима питания способствует снидению риска развития диабета второго типа. Об этом информирует MedicalXpress.

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ФОТО: flickr.com/Сергей Шинкарюк
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