Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья
Ученые из Индийского химико-технологического института выяснили, что эффективно избавляться от похмелья помогают полифенолы в травах, грибах и фруктах, а также экстракты чаги, омелы и других растений. Соответствующие результаты исследования опубликованы на портале Science Direct.
По словам ученых, главная причина похмелья заключается в накоплении ацетальдегида – токсичного метаболита этанола, который образуется в процессе окисления алкоголя. Для дальнейшей переработки ацетальдегида в организме необходим фермент альдегиддегидрогеназа. Специалисты отметили, что полифенолы помогают активировать ферменты, ответственные за переработку алкоголя, и снижают окислительный стресс. Так, в экспериментах смесь трав под названием «DTS 20», включающая экстракты омелы, чаги и других растений, показала обнадеживающие результаты.
Вместе с тем, сахара, такие как фруктоза и глюкоза, также могут облегчить симптомы похмелья, хотя их действие не связано с ферментативной активностью. Эти наблюдения открывают перспективы для создания натуральных добавок, которые могут не только предотвратить последствия употребления алкоголя, но и стать основой для профилактики похмелья.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН рассказала, что восстановить печень после похмелья помогут цитрусовые, куркума, чеснок, капуста и зеленый чай, а водно-солевой баланс восполнят травяные коктейли и смузи, а также мясные или овощные бульоны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: Состояние двоих россиян, пострадавших в Актау, остается тяжелым
- «Роскосмос» увеличит длительность экспедиций на МКС до 7-9 месяцев
- В МВД призвали граждан к бдительности накануне и во время новогодних каникул
- На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
- Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья
- Путин подписал закон об открытии вклада банками без присутствия клиентов
- Путин подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов
- Путин подписал закон о приостановке запрета на работу террористической организации
- Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
- РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru