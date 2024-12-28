Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья

Ученые из Индийского химико-технологического института выяснили, что эффективно избавляться от похмелья помогают полифенолы в травах, грибах и фруктах, а также экстракты чаги, омелы и других растений. Соответствующие результаты исследования опубликованы на портале Science Direct.

По словам ученых, главная причина похмелья заключается в накоплении ацетальдегида – токсичного метаболита этанола, который образуется в процессе окисления алкоголя. Для дальнейшей переработки ацетальдегида в организме необходим фермент альдегиддегидрогеназа. Специалисты отметили, что полифенолы помогают активировать ферменты, ответственные за переработку алкоголя, и снижают окислительный стресс. Так, в экспериментах смесь трав под названием «DTS 20», включающая экстракты омелы, чаги и других растений, показала обнадеживающие результаты.

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Вместе с тем, сахара, такие как фруктоза и глюкоза, также могут облегчить симптомы похмелья, хотя их действие не связано с ферментативной активностью. Эти наблюдения открывают перспективы для создания натуральных добавок, которые могут не только предотвратить последствия употребления алкоголя, но и стать основой для профилактики похмелья.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН рассказала, что восстановить печень после похмелья помогут цитрусовые, куркума, чеснок, капуста и зеленый чай, а водно-солевой баланс восполнят травяные коктейли и смузи, а также мясные или овощные бульоны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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