Ученые выяснили, что грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья

Ученые из Индийского химико-технологического института выяснили, что эффективно избавляться от похмелья помогают полифенолы в травах, грибах и фруктах, а также экстракты чаги, омелы и других растений. Соответствующие результаты исследования опубликованы на портале Science Direct.

По словам ученых, главная причина похмелья заключается в накоплении ацетальдегида – токсичного метаболита этанола, который образуется в процессе окисления алкоголя. Для дальнейшей переработки ацетальдегида в организме необходим фермент альдегиддегидрогеназа. Специалисты отметили, что полифенолы помогают активировать ферменты, ответственные за переработку алкоголя, и снижают окислительный стресс. Так, в экспериментах смесь трав под названием «DTS 20», включающая экстракты омелы, чаги и других растений, показала обнадеживающие результаты.