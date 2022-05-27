Россия может ограничить экспорт риса
В России могут ввести запрет на экспорт риса, сообщают РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабинета министров РФ. В документе, подготовленном в Минсельхозе, предполагается ограничить поставки риса и рисовой крупы на внешний рынок с 1 июля по 31 декабря 2022 года.
Исключение сделано на рис, вывозимый с территории России в государства-члены ЕАЭС, Южную Осетию, Абхазию, ДНР и ЛНР, а также направляемый для оказания международной гуманитарной помощи.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия выполнит свои обязательства перед партнерами, но не будет поставлять продовольствие за рубеж в ущерб своему рынку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Пентагон: США не будут вступать в конфликт на море из-за Одессы
- Тинькофф перестанет открывать вклады в валюте
- Россия может ограничить экспорт риса
- Самолет с рейсом Москва - Челябинск проверяют на минирование
- Экс-госсекретаря США Киссинджера внесли в базу украинского «Миротворца»
- Нехаммер предупредил Путина, что «Газпром» может потерять газохранилище в Хайдахе
- СМИ: Швеция и Финляндия не смогли договориться с Турцией
- Генпрокуратура ДНР: воевавшим против республики наёмникам грозит смертная казнь
- Российский McDonald's зарегистрировал домен veseloivkusno.ru
- Минобороны РФ: в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают биолаборатории США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru