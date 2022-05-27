Россия может ограничить экспорт риса

В России могут ввести запрет на экспорт риса, сообщают РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабинета министров РФ. В документе, подготовленном в Минсельхозе, предполагается ограничить поставки риса и рисовой крупы на внешний рынок с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Исключение сделано на рис, вывозимый с территории России в государства-члены ЕАЭС, Южную Осетию, Абхазию, ДНР и ЛНР, а также направляемый для оказания международной гуманитарной помощи.

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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия выполнит свои обязательства перед партнерами, но не будет поставлять продовольствие за рубеж в ущерб своему рынку.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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