Диетолог Королева: Готовое питание стало выбором молодых россиян до 35 лет
Готовое питание помогает экономить время, к тому же оно абсолютно безопасно и даже полезно, сказала НСН Маргарита Королева.
Готовое питание выбирают молодые люди до 35 лет, занятые карьерой и не желающие тратить время на готовку. Об этом НСН заявила звездный диетолог Маргарита Королева.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что по итогам 2024 года аналитики ожидают увеличения оборота в сегменте доставки рационов питания и наборов для приготовления блюд как минимум на 10%, до 16 млрд рублей. Ожидается, что росту будут способствовать запуск бюджетных линеек и расширение географии. По словам Королевой, готовые блюда наиболее распространены среди молодых людей до 35 лет.
«Это занятые люди, которые тратят время на совершенствование своих профессиональных навыков. Зачастую у них нет времени на приготовление пищи. Поэтому они выбирают уже готовую еду, приобретают ее у операторов или в сетевых магазинов, и сейчас таких предложений уже немало. В большинстве своем молодежь настроена на здоровый образ жизни, занимается спортом, делает выбор в пользу натуральных продуктов и выбирает тех операторов, которым доверяет. Радует то, что люди, заботясь о собственном здоровье, делают выбор в пользу в том числе готовых рационов, внимательно изучая компанию-производителя и убеждаясь в том, что ей можно доверять», — сказала Королева.
Собеседница НСН отметила, что крупные производители всегда отвечают за соответствие информации, указанной на упаковке, самому продукту.
«Как правило, на упаковке расписан калораж (содержание белков, жиров и углеводов). Абсолютно точно знаю, что крупные поставщики уже готовой продукции отвечают за соответствие параметров, указанных на упаковке, тому, что лежит в ней. Поэтому компаниям, которые делают здоровое питание, можно абсолютно доверять, особенно крупным игрокам», — подытожила она.
Ранее диетолог Татьяна Селезнева назвала колбасы, белый хлеб и пиво «мусорными» продуктами.
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