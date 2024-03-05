Диетолог Королева: Готовое питание стало выбором молодых россиян до 35 лет

«Это занятые люди, которые тратят время на совершенствование своих профессиональных навыков. Зачастую у них нет времени на приготовление пищи. Поэтому они выбирают уже готовую еду, приобретают ее у операторов или в сетевых магазинов, и сейчас таких предложений уже немало. В большинстве своем молодежь настроена на здоровый образ жизни, занимается спортом, делает выбор в пользу натуральных продуктов и выбирает тех операторов, которым доверяет. Радует то, что люди, заботясь о собственном здоровье, делают выбор в пользу в том числе готовых рационов, внимательно изучая компанию-производителя и убеждаясь в том, что ей можно доверять», — сказала Королева.

Собеседница НСН отметила, что крупные производители всегда отвечают за соответствие информации, указанной на упаковке, самому продукту.

«Как правило, на упаковке расписан калораж (содержание белков, жиров и углеводов). Абсолютно точно знаю, что крупные поставщики уже готовой продукции отвечают за соответствие параметров, указанных на упаковке, тому, что лежит в ней. Поэтому компаниям, которые делают здоровое питание, можно абсолютно доверять, особенно крупным игрокам», — подытожила она.

Ранее диетолог Татьяна Селезнева назвала колбасы, белый хлеб и пиво «мусорными» продуктами.

