Диетолог Селезнева назвала колбасы, белый хлеб и пиво «мусорными» продуктами
Некоторые продукты, которые есть в рационе у каждого, считаются «мусором» для организма. В список вредных входят в том числе соевый соус, дрожжевые изделия, полуфабрикаты, заявила ярославский диетолог Татьяна Селезнева в беседе с порталом 76.ru.
«Споров много, что полезно есть, а что нет. Мое мнение как эксперта по питанию: самое важное, если хотите сохранить стройность и здоровье, это не переедать!» — отметила специалист.
Диетолог представила список наиболее вредных продуктов, которые часто входят в рацион россиян. Так, сохранению здоровья и стройности мешают колбасы и сосиски, фастфуд и полуфабрикаты, белый хлеб, рафинированный сахар в чистом виде, рафинированное растительное масло, пиво, включая безалкогольное.
Селезнева рекомендовала питаться полезными продуктами, в том числе рыбой, гречкой, брюссельской капустой, яблоками, брусникой, финиками. Также диетолог посоветовала добавить в рацион нут, руколу, греческий йогурт, сливочное масло.
«Не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Все можно, только в меру», — заключила эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru