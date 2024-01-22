Диетолог Селезнева назвала колбасы, белый хлеб и пиво «мусорными» продуктами

«Споров много, что полезно есть, а что нет. Мое мнение как эксперта по питанию: самое важное, если хотите сохранить стройность и здоровье, это не переедать!» — отметила специалист.

Диетолог представила список наиболее вредных продуктов, которые часто входят в рацион россиян. Так, сохранению здоровья и стройности мешают колбасы и сосиски, фастфуд и полуфабрикаты, белый хлеб, рафинированный сахар в чистом виде, рафинированное растительное масло, пиво, включая безалкогольное.

Селезнева рекомендовала питаться полезными продуктами, в том числе рыбой, гречкой, брюссельской капустой, яблоками, брусникой, финиками. Также диетолог посоветовала добавить в рацион нут, руколу, греческий йогурт, сливочное масло.

«Не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Все можно, только в меру», — заключила эксперт.

