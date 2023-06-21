Диетолог Гинзбург назвал топ-9 продуктов для повышения гемоглобина

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил продукты для повышения гемоглобина.

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По его словам, гемоглобин крайне важен для организма человека, ведь он переносит кислород ко всем органам. Важно следить за уровнем гемоглобина, подчеркнул врач.

Гинзбург отметил, что такие вещества как белок, железо, а также факторы, которые способствуют их усвоению отвечают за уровень гемоглобина. Рекомендуется кушать продукты, которые содержат железо, белок и аскорбиновую кислоту.

Ранее диетолог Олег Ирышкин объяснил, как без вреда для фигуры отдохнуть по системе all inclusive и не испортить себе отпуск. По его словам, главное — не наедаться, передает «ОТР».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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