Диетолог Гинзбург назвал топ-9 продуктов для повышения гемоглобина
Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил продукты для повышения гемоглобина.
По его словам, гемоглобин крайне важен для организма человека, ведь он переносит кислород ко всем органам. Важно следить за уровнем гемоглобина, подчеркнул врач.
Гинзбург отметил, что такие вещества как белок, железо, а также факторы, которые способствуют их усвоению отвечают за уровень гемоглобина. Рекомендуется кушать продукты, которые содержат железо, белок и аскорбиновую кислоту.
Ранее диетолог Олег Ирышкин объяснил, как без вреда для фигуры отдохнуть по системе all inclusive и не испортить себе отпуск. По его словам, главное — не наедаться, передает «ОТР».
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