Диетолог дала советы по подготовке организма к весне

Контроль размера порций и витаминные комплексы помогут правильно подготовить организм к весне. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Врач рассказал о важности витаминов К и РР для организма

«Естественно, за зиму, особенно такую сложную, как в этом году, нагрузка на организм большая, она еще связана и с новым вирусом, многие люди болеют. Вообще много не есть, не вставать из-за стола с чувством усталости и сонливости. Немного заранее нужно останавливаться. Нам очень много пищи не нужно», — пояснила специалист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Чтобы снизить дефицит витаминов в организме, Григорьян рекомендовала пить поливитамины и ввести в рацион побольше фруктов и овощей. По ее словам, их суточная норма употребления для человека в возрасте от 45 до 50 лет составляет не менее одного килограмма.

Также специалист напомнила о необходимости соблюдать режим дня – засыпать до полуночи и стараться отдыхать днем, пишет Газета.ru.

Ранее терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева призвали с осторожностью принимать витамин D без соответствующего назначения врача.

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