Врач рассказал о важности витаминов К и РР для организма
О функциях витаминов К и РР в организме человека и в каких продуктах они содержатся рассказала педиатр Видновской детской поликлиники Мария Дорофеева.
По ее словам, витамин К важен для свёртываемости крови и обменных процессов в организме, он также помогает витамину D задерживать кальций в организме. Этот витамин содержится в овощах и зелени - капуста, брокколи, петрушка, укроп, кинза.
Принимать витамин следует только по предписанию врача, предупредила педиатр.
Важен и витамин РР, он же никотиновая кислота, витамин необходим в обменных процессах, а его недостаток провоцирует стресс и нервные расстройства, передает «Радио1».
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