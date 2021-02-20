Врач рассказал о важности витаминов К и РР для организма

О функциях витаминов К и РР в организме человека и в каких продуктах они содержатся рассказала педиатр Видновской детской поликлиники Мария Дорофеева.

По ее словам, витамин К важен для свёртываемости крови и обменных процессов в организме, он также помогает витамину D задерживать кальций в организме. Этот витамин содержится в овощах и зелени - капуста, брокколи, петрушка, укроп, кинза.

Принимать витамин следует только по предписанию врача, предупредила педиатр.

Важен и витамин РР, он же никотиновая кислота, витамин необходим в обменных процессах, а его недостаток провоцирует стресс и нервные расстройства, передает «Радио1».

