Диабетики и гипертоники смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем

Мокрышева пояснила, что нововведение обеспечит единый, стандартизированный доступ жителей разных регионов к современным цифровым медицинским технологиям. Такая мера призвана гарантировать непрерывность медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто нуждается в длительном диспансерном наблюдении.



Напомним, что пилотный проект по дистанционному мониторингу здоровья пациентов с диабетом и гипертонией был запущен в ряде российских регионов ещё в 2023 году. С 2025 года эта услуга начала распространяться на всю страну.

Ранее СМИ сообщили, что в 2025 году на фармрынке России произошла коррекция покупательских стратегий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

