Диабетики и гипертоники смогут получить бесплатные приборы для контроля за здоровьем
По всей России пациенты, страдающие диабетом и гипертонией, получили возможность бесплатно получать приборы для измерения уровня сахара в крови и артериального давления. Об этом рассказала ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.
Мокрышева пояснила, что нововведение обеспечит единый, стандартизированный доступ жителей разных регионов к современным цифровым медицинским технологиям. Такая мера призвана гарантировать непрерывность медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто нуждается в длительном диспансерном наблюдении.
Напомним, что пилотный проект по дистанционному мониторингу здоровья пациентов с диабетом и гипертонией был запущен в ряде российских регионов ещё в 2023 году. С 2025 года эта услуга начала распространяться на всю страну.
Ранее СМИ сообщили, что в 2025 году на фармрынке России произошла коррекция покупательских стратегий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
