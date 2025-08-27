«Существуют препараты, которые взаимодействуют не только с жирами, но и с углеводами. Но на все эти чудесные препараты для похудения, БАДы должно быть регистрационное удостоверение. Потому что если мы возьмем, например, водоросли, непонятно, в каком районе, в каких акваториях они собирались, может, это какие-то радиоактивные участки. Они должны сертифицироваться, чтобы проходить испытание на токсичность и безопасность. По крайней мере, это обезопасит россиян. Соответственно, продажа нелегальных БАДов запрещена. С “Оземпиком” такие шарики сравнивать нельзя — это только маркетинговый ход», — сказала Мухина.

По словам собеседницы НСН, китайские шарики вряд ли помогут похудеть — куда полезнее и выгоднее принимать их ингредиенты по отдельности.

«В таких шариках содержатся антиоксиданты, витамин Е, который участвует в синтезе всех гормонов, водоросли — это активаторы внутриклеточного обмена, это донаторы йода, которые активируют внутриклеточный метаболизм, щитовидную железу. Заявления о том, что жир выходит из организма при их приеме, — маркетинговый ход. Стоимость этого БАДа баснословная, но мы можем по отдельности употреблять водоросли, зеленый чай и витамин Е. Все это взаимодействует не между собой, а напрямую с организмом. Они всасываются в желудочно-кишечный тракт, в кровь и активируют все внутренние органы. Конкретно на жир они будут воздействовать, если мы тот же самый экстракт водорослей вколем в жировые клетки. В целом это работает на метаболизм, на качество жизни, на улучшение внимания, на концентрацию, на естественное омоложение, но никак не на жиросжигание. У нас йод добавляется везде — в хлеб, в йодированную соль, в школьное питание, в детское питание. Лишняя молекула йода не повредит. Понятно, что это полезная добавка, но не надо доверчивых россиян держать за лохов», — подытожила она.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что люди интересуются «Оземпиком», насмотревшись соцсетей «звезд», которые, в свою очередь, умалчивают реальные страшные последствия самостоятельного назначения препарата. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

