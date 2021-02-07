Дерматологи рассказали, как бороться с «маскне»
Российские дерматологи раскрыли способы борьбы и лечения кожных проблем, возникающих из-за ношения медицинских масок. Эти раздражения они объединили под новым термином «маскне», рассказал «Московский комсомолец».
В пандемию коронавируса медики констатируют повышенный спрос на косметологические услуги из-за роста количества кожных высыпаний. Дерматологи советуют для предотвращения раздражений на лице женщинам прекратить использование тональных средств, а мужчинам не надевать маску сразу после бритья.
Если высыпания возникли, их можно нейтрализовать антибактериальными средствами – такими, как хлоргексидин или цинковая паста, которая применяется локально. Также специалисты рекомендовали наносить крем для защиты кожи под маску и перчатки.
Поддержать здоровое состояние кожи помогут увлажнители воздуха дома и комплекс витаминов, который после консультации выпишет врач.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и призвал от них отказаться.
«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», - отметил он.
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