Дерматологи рассказали, как бороться с «маскне»

В пандемию коронавируса медики констатируют повышенный спрос на косметологические услуги из-за роста количества кожных высыпаний. Дерматологи советуют для предотвращения раздражений на лице женщинам прекратить использование тональных средств, а мужчинам не надевать маску сразу после бритья.

Если высыпания возникли, их можно нейтрализовать антибактериальными средствами – такими, как хлоргексидин или цинковая паста, которая применяется локально. Также специалисты рекомендовали наносить крем для защиты кожи под маску и перчатки.

Поддержать здоровое состояние кожи помогут увлажнители воздуха дома и комплекс витаминов, который после консультации выпишет врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и призвал от них отказаться.

«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», - отметил он.

