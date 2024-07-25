Депутат Куринный: В РФ 45% смертей наступает от сердечно-сосудистых заболеваний
Успешная борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями поможет выполнить задачу по увеличению продолжительности жизни в РФ , заявил депутат Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
В России 45% летальных исходов наступает из-за сердечно-сосудистых заболеваний и это тот резерв граждан, который можно сохранить, если бороться с проблемой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«Сегодня 45% смертности – это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ. И это тот резерв, за счет которого, если мы удачно будем бороться с проблемой, сможем решить стратегические задачи, поставленные президентом. Это, например, увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, что является очень амбициозной целью. По моим данным, в этом году рост показателя резко затормозится, так что выполнение задачи по ожидаемой продолжительности жизни находится под угрозой. Так что нужны новые подходы», - отметил он.
Депутат также рассказал, что в ближайшее время в России планируется новый проект по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
«Продолжение программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями запланировано до 2030 года, это правильно. Это переоснащение сосудистых центров, выстраивание единой системы, в том числе на новых территориях. В ближайшее время мы получим новый проект. Надеюсь, мы увидим там и новые центры, новые маршруты и увеличение подготовки кадров. Это важно», - рассказал он.
Ранее Куринный в пресс-центре НСН заявил, что 15% инсультов в России приходится на молодежь.
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