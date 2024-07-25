Депутат Куринный: В РФ 45% смертей наступает от сердечно-сосудистых заболеваний

В России 45% летальных исходов наступает из-за сердечно-сосудистых заболеваний и это тот резерв граждан, который можно сохранить, если бороться с проблемой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.

«Сегодня 45% смертности – это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ. И это тот резерв, за счет которого, если мы удачно будем бороться с проблемой, сможем решить стратегические задачи, поставленные президентом. Это, например, увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет, что является очень амбициозной целью. По моим данным, в этом году рост показателя резко затормозится, так что выполнение задачи по ожидаемой продолжительности жизни находится под угрозой. Так что нужны новые подходы», - отметил он.